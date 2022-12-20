Лариса Долина рассказала о самочувствии Николая Баскова после операции

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Народный артист в последнее время испытывает проблемы с ногами и с трудом передвигается.

О состоянии здоровья 46-летнего Николая Баскова порталу Teleprogramma рассказала певица Лариса Долина. По ее словам, артист восстанавливается после болезни.

«Это была не очень приятная история. Но Николай идет на поправку, поет», — заявила Долина.

Она также сообщила, что снималась вместе с Басковым на «Песне года».

В последнее время народный артист испытывал проблемы с ногами — его неоднократно замечали хромающим. Певец не раскрыл диагноза и не подтвердил информацию об операции на сосудах, о которой пишут в СМИ.

«У меня всего лишь были проблемы со связками на ноге, российские доктора сделали прекрасную работу, а голосовые связки у меня в целости и сохранности», — комментировал Басков недавно.

Он подчеркнул, что после полутора месяцев без выступлений ему очень хочется работать. Сейчас у Баскова как раз начался сезон новогодних съемок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хромающий Басков извинился перед зрителями за недуг.