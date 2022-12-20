В интернате под Воронежем, где ранее нашли связанных детей, умер мальчик

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Тело воспитанника нашли под окнами его комнаты, прокуратура начала проверку.

Мальчик умер в Бутурлиновском детском доме-интернате для умственно отсталых детей в Воронежской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Сегодня, 20 декабря 2022 года, около восьми часов утра у здания специализированного Бутурлиновского детского дома обнаружено тело воспитанника 2006 года рождения. Тело мальчика найдено под окнами комнаты на втором этаже, где он проживал. Прокуратура области организовала проверку по факту гибели воспитанника Бутурлиновского детского дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехал зампрокурора области Алексей Киреев и прокурор района. Начаты следствие и проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в детском доме. По их итогам будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

В октябре в Бутурлиновском интернате уже проводили проверку Следственный комитет и департамент социальной защиты Воронежской области. Причиной стали опубликованные в СМИ фото, на которых, как утверждалось, воспитанники детского дома были привязаны к кроватям, связаны тряпками на манер смирительной рубашки, некоторые были покрыты царапинами и синяками.

Тогда, по данным воронежских СМИ, проверка не подтвердила «факт совершения каких-либо противоправных действий в отношении воспитанников» интерната.

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