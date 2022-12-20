«Пожелайте удачи»: у дочери Заворотнюк возникли проблемы за границей

Уехавшая из России Анна Заворотнюк столкнулась с трудностями в поиске жилья

Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

Девушка вместе с мужем недавно уехала из России в Дубай.

Анна Заворотнюк столкнулась с первыми серьезными трудностями после переезда из России, о чем рассказала на своей странице в Instagram*. Дочь знаменитой актрисы призналась, что не может найти квартиру в Дубае.

«У нас сегодня сумасшедший денек. Уже посмотрели пятую квартиру. Очень смешанные чувства. Например, мне нравится интерьер и сама квартира, но не нравится бассейн, не нравится зал. Это реально сложно», — пожаловалась блогер.

За день она прошла почти 17 километров, пока просматривала варианты жилья. Остановиться на чем-то одном Заворотнюк не смогла.

«Очень это все утомляюще. Пожелайте нам удачи», — сказала знаменитость.

Анастасия долго жила в Нью-Йорке, но из-за заболевания матери вернулась в Россию. Предположительно, все это время супруг был рядом и поддерживал возлюбленную. Теперь молодожены хотят найти свое счастье в Дубае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Заворотнюк впервые ответила на вопрос о состоянии мамы.

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