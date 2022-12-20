Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ Шебекино под Белгородом

Фото: П/с Губернатора Белгородской области / ТАСС

Наблюдается частичное нарушение электроснабжения. Ремонтные бригады выехали на место.

Один человек пострадал в результате обстрела украинскими националистами Шебекинского городского округа в Белгородской области. Как сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, мужчина получил переломы в области предплечья и госпитализирован.

Без света осталась треть жителей города Шебекино. На место выехали ремонтные и оперативные бригады. Как заверил губернатор, в ближайшее время все будет восстановлено.

Гладков также сообщил, что ряд снарядов попали по складам на территории промзоны.