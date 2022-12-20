МИД РФ: позиция ООН по расстрелу российских военнопленных неадекватна
Замглавы МИД РФ Вершинин: реакция ООН на расстрел ВСУ российских военнопленных является неадекватной
Фото: SERGEI ILNITSKY / ТАСС
В ООН смело кричали о необходимости расследования. А потом наступила тишина.
Россия считает абсолютно циничной и неадекватной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Стоит напомнить, что 25 ноября верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк указал на необходимость расследования жестокого расстрела российских военных и привлечения виновных к ответственности. Однако после этого наступило молчание. Никаких действий, никаких заявлений — абсолютная тишина.
«Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной», — высказался Сергей Вершинин в интервью РИА Новости.
В ноябре в сети появилось видео, на котором минимум дюжину российских солдат публично расстреляли. Безоружных пленных жестоко убили украинские националисты — выстрелом в голову.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что казнившие российских военнопленных боевики ВСУ тесно сотрудничают с НАТО.