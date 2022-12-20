Данила Козловский заплатит 400 тысяч рублей неустойки за квартиру

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Некогда актер принял недостроенную квартиру от застройщика без обращения в суд, однако у управляющих ЖК есть свой взгляд на проблему.

Басманный суд Москвы принял решение взыскать с Данилы Козловского неустойку в размере 400 тысяч рублей по долгу за квартиру в элитном ЖК «Современник» на улице Машкова. По данным 5-tv.ru, иск удовлетворен только в части.

«Взыскать с Козловского Данилы Валериевича в пользу Бизнес центра Машкова неустойку в размере в размере 400 тысяч рублей», — говорится в решении судьи Ирины Гусевой.

К слову, представитель истца на заседание суда не явился. При этом, приобретенное Козловским помещение согласно документам еще не готово, но актер его принял без обращения в суд. В ходе заседания представитель знаменитости подчеркивал, что еще в 2020 году Данила полностью оплатил счета за апартаменты после передачи, что является аргументом для отказа в иске или снижения неустойки. Кроме того, адвокат добавил — до 2022 года к Козловскому никаких претензий или дополнительных требований по данным апартаментам не поступало.

Как сообщал ранее 5-tv.ru. договор купли-продажи в доме премиум-класса актер заключил еще в период отношений с матерью его дочери Ольги Зуевой. В прошлом году агентство недвижимости обанкротилось. А недавно у ЖК появился новый конкурсный управляющий, который и подал в суд на ряд жильцов, включая Данилу Козловского. В настоящий момент стоимость апартаментов оценивается в 40 миллионов рублей.