«Я полноценный муж и любовник»: Александр Мохов о разнице в возрасте с женой

Актер Александр Мохов высказался о 28-летней разнице в возрасте с женой

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На актрисе Ирине Огородник он женился в 2015 году, когда ему был 51 год, а ей — всего 23 года.

Актер Александр Мохов в передаче Бориса Корчевникова на «Россия-1» прокомментировал разницу в возрасте со своей женой Ириной. Она младше супруга на 28 лет.

По словам Мохова, его эта разница ничуть не смущает, потому что он еще не слишком стар и чувствует себя полноценным мужем и любовником.

«Но понимаешь, пока еще я в том возрасте, который позволят себя чувствовать во всех смыслах полноценным мужем, другом, любовником, извини меня! Я здравомыслящий человек, понимаю, что мы не молодеем, но годы покажут», — высказался актер.

На актрисе Ирине Огородник Мохов женился в 2015 году, когда ему был 51 год, а ей — всего 23 года. Ирина ради возлюбленного бросила все и переехала из Украины в Россию.

Молодость жены стимулирует актера, благодаря чему он по-прежнему находится в хорошей форме, старается соответствовать супруге.

В 2016 году жена родила Мохову сына Матвея. Всего у актера три ребенка — Семен от первого брака, Макар от второго и Матвей от третьего.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена актера Александра Мохова попала в черный список на Украине.