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Стоит хорошо подумать, прежде чем отправляться в недружественную страну. Простое путешествие может закончиться тюрьмой.

Свыше 60 российских граждан отбывают наказание в американских тюрьмах. При этом все обвинения, выдвинутые против них — совершенно несправедливы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Он уверен, что власти США уже давно охотятся за россиянами по всему миру и незаслуженно арестовывают их.

«Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, с каждым годом такое направление только растет. Из-за этого замглавы МИДа рекомендовал жителям РФ хорошо подумать перед поездкой заграницу, особенно в недружественные страны.

«Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу «русский — значит, преступник», — объяснил Вершинин.

В том числе дипломат отметил, что Москва будет «жестко и решительно» реагировать на любые противодействия Вашингтона. Российское внешнеполитическое ведомство, посольства и генконсульства нашей страны в США оперативно помогают гражданам РФ, которые попали в беду. Для России важно, чтобы права ее народа были соблюдены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что освобожденный из США бизнесмен Виктор Бут планирует в Новый год путешествие по России.