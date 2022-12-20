Темное ложе, ящики и скамейки: как выглядит квартира Шепелева в центре Москвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / dmitryshepelev; 5-tv.ru

Возлюбленный покойной Жанны Фриске сумел построить новую жизнь после смерти знаменитой избранницы.

Два года назад телеведущий Дмитрий Шепелев приобрел просторную квартиру в столице. Если верить слухам, то стоимость недвижимости обошлась артисту в 30 миллионов рублей. Места хватает для всех: возлюбленной шоумена, дизайнеру Екатерине Тулуповой, ее наследнице от первого брака, сыну Шепелева от покойной Жанны Фриске Платону и их общему с Екатериной ребенку Тихону. Сейчас большая семья обжилась в новом жилище и недавно ведущий показал поклонникам обстановку в доме.

Как сообщило издание 7Дней.ru, артист поделился видео, на котором играет с младшим сыном. Мальчик сидел на стуле с колесиками, а заботливый папа стал катать его по всей квартире, изображая автогонки. Пока маленький Тихон с восторгом двигался навстречу скорости, вокруг ребенка открылся удивительный вид на убранство дома.

Оказывается у Шепелева вместительная кухня в серых тонах, совмещенная с гостиной. В помещении расположен большой телевизор перед белоснежным диваном. На верхушке безупречного ложе расположены четыре мягкие игрушки — два похожих серых медвежонка и пушистый львенок, под боком которого прячется яркая лисичка. Вероятно, дети часто играют с плюшевыми друзьями.

Также в глаза бросается необычный стол шоумена: квадратная постройка, где вместо стульев — две деревянные скамьи. Удобно ли обедать за таким чудом интерьера?

Далее Дмитрий вывозит сына из кухни в другую локацию. Там открывается вид на семейное гнездышко — шикарная мебель и темная кровать, со стильным постельным бельем черного цвета. Спальня мелькает в видео всего секунду, предусмотрительный Шепелев быстро выключает свет и уводит наследника в другую комнату, объезжая веселые препятствия.

Финальной точкой путешествия стала комната Тихона. Вокруг стоит множество ящиков с игрушками и большая детская кровать с белым матрасом и парой подушек. Комнаты других двух детей в видео не показаны. Вероятно, папа побоялся нарушить их личное пространство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Ольга Орлова намерена помирить безутешную родню Фриске с Шепелевым.

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