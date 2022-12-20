Великобритания и Франция в начале 1940 года хотели ударить по СССР из Финляндии

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Вероятно, этот конфликт не обошелся бы без участия Германии.

Великобритания и Франция собирались атаковать СССР во время советско-финской войны в 1940 году. Перед этим Париж и Лондон хотели ослабить советский фронт, настроив финнов против солдат Красной Армии. Эту информацию обнаружили в документах из рассекреченных архивов, которые предоставила Служба внешней разведки России (СВР). Материал разместили на сайте Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

«Франция и Англия очень хотят, чтобы война продолжалась длительное время с тем, чтобы ослабить мощь СССР, но опасаются оппозиции со стороны либералов своих собственных стран», — сообщается в Служебной записке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР о полученных агентурных сведениях из Китая.

Исходя из предоставленных данных, Франция вместе с Англией создали план по ведению войны против Советского союза. Боевые действия должны были совершаться на территории Финляндии, что еще больше настроило бы финских жителей против СССР.

Также источники советских разведчиков предполагали, что в этом конфликте на сторону Лондона и Парижа привлекут Берлин, однако вероятность этого мала — в тот момент Германия уже оккупировала Польшу.

Стоит отметить, что записка датирована 4 марта 1940 года, то есть за восемь дней до заключения Московского мирного договора, который положил конец советско-финской войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СВР рассекретила документы о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году.