Люся Чеботина о приставаниях поклонников: «Начинают класть руку на бедро»

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Исполнительница признается, что некоторые плоды ее славы неприятно горчат.

Певица Люся Чеботина устала от своего главного хита «Солнце Монако» и наглого поведения поклонников. В интервью Стасу Ярушину для его YouTube-канала звезда рассказала о вопиющих случаях нарушения личных границ. Артистка вынуждена постоянно следить за своим окружением и пресекать хамские выходки фанатов.

Однажды, по словам Чеботиной, ее подставили парни, решившие заработать популярность за чужой счет. Пока исполнительница заказывала пиццу на фудкорте, к ней подошел молодой человек и предложил познакомиться. Селебрити поняла, что юноша ее узнал, подумала, просто делает вид, что это не так. Вскоре увидела — его друг снимает происходящее на камеру. Позже в сети появился ролик, в котором ситуация была представлена как свидание.

«Да, конечно, залетела в фурдкорт на свидание! Мне кажется, это самое странное место для этого», — возмущается Чеботина.

Подобные истории происходили со знаменитостью не раз. Но еще чаще мужчины, встречая звезду, забывают о всяких рамках приличия и относятся к ней неуважительно. Желание запечатлеться с артисткой в вальяжной позе часто выглядит как прямое домогательство.

«Делаю замечания, когда подходят парни-поклонники и начинают класть руку мне на бедро, обнимают. Я говорю: „А можно руку, пожалуйста, повыше поднять?“ Они поднимают на талию, я прошу еще выше. Я такое не очень люблю», — поделилась девушка.

Хит «Солнце Монако» сделал Люсю Чеботину мегапопулярной. Сама же она уже устала исполнять одну и ту же песню на каждом мероприятии. Настолько, что композиция, как заслушанная пластинка, стала казаться певице странной. Помимо проблем в творчестве, испытывает она и чисто человеческие разочарования. На собственном примере селебрити убедилась — друзья познаются в радости, а не в беде. Ранее, писал 5-tv.ru, Чеботина рассказала, как потеряла многих друзей из-за успеха в карьере.