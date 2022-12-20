Лена Катина о проблемах второй беременности: «Дико обижаюсь, раздражаюсь, ору»

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Экс-солистка группы t.A.T.u. недавно вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова и носит под сердцем его ребенка. Она также растит сына Александора от прошлых отношений.

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина пожаловалась на эмоциональную нестабильность во время второй беременности. Летом певица вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Спиридонова, а в ноябре официально сообщила об ожидании малыша. Она также воспитывает сына Александра от прошлого избранника — музыканта Сашо Кузмановича. Мальчику семь лет.

Муж Катиной болен, он сражается с онкологией и в данный момент находится в стадии ремиссии. Несмотря на беременность, исполнительница ответственно заботится о благоверном и маленьком сыне. В интервью ведущему шоу на RU.TV Антону Юрьеву артистка призналась, что любит готовить для своих мужчин и даже в плохом настроении не отказывается от экспериментов на кухне.

«У меня повышена раздражительность. Особенно это заметно, когда я с ребенком делаю уроки. Конечно, повышенная обидчивость, слезливость на какие-то фразы, на которые бы, в принципе, не обратила внимания, например, от мужа, сейчас я дико обижаюсь, раздражаюсь, и ору. Чуть позлее стала», — рассказала Катина.

А вот уборкой певица не любит заниматься. И до беременности она не стремилась прослыть отменной домохозяйкой, чей дом сверкает чистой. Пожалуй, единственный раз, когда исполнительница от угла до угла вычистила свое жилище, наступил после развода с первым супругом. С Кузмановичем Катина разошлась без сандалов, но со стойким желанием начать жизнь с чистого листа. Музыкант, к слову, свободно общается с сыном и экс-супругой, а маленький Саша замечательно чувствует себя и в компании отчима.

Звезда призналась, что несмотря на все стереотипы о рыжих, она нисколько не взрывная и не опасная личность. У женщины ангельское терпение, которое можно долго испытывать на прочность. Но если перейти грань, в белой и пушистой певице просыпается «зверюга». Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая выходка нового мужа вывела Лену Катину из себя.