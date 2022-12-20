Власти Финляндии усомнились в пользе запрета на продажу недвижимости россиянам

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Эксперты при правительстве республики опасаются ухудшения ситуации на рынке из-за политики в отношении граждан РФ.

Власти Финляндии усомнились в собственном решении запретить россиянам покупать недвижимость в стране. Сообщение об этом появилось на сайте Минобороны республики.

Исследовательская группа, созданная при правительстве, посчитала полный запрет для граждан нашей страны неэффективным. К тому же, это негативно отразится на местном рынке недвижимости.

Ограничительные меры должны вступить в силу с начала следующего года. Но уже с сентября из-за новых визовых правил попасть в Финляндию россиянам стало максимально сложно. Многие уже давно не могут добраться до своих финских дач.