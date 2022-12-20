Трампу грозит 40 лет тюрьмы
Дональду Трампу грозит 40 лет тюрьмы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo - Pool via CNP; 5-tv.ru
Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
Дональда Трампа могут посадить в тюрьму на 40 лет и обложить огромными штрафами. Такое наказание грозит экс-президенту США в том случае, если его осудят по четырем федеральным статьям.
На этом настаивает специальный комитет по расследованию штурма Капитолия. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу и заговоре против Конгресса.
Сам экс-президент все отрицает, заявляя, что его просто хотят отстранить от гонки за президентское кресло. Бывший американский лидер подчеркнул, что «для предотвращения насилия в прошлом январе вывел на улицы 20 тысяч бойцов», и в телеобращении приказал сторонникам расходиться.
Также Трамп напомнил, что этот же комитет уже пытался объявить ему импичмент. Но безуспешно.