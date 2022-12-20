Ограничить нельзя платить: в ЕС неоднозначно отреагировали на потолок цен за газ из РФ

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Ограничения должны начать действовать в феврале.

Крайне неоднозначную реакцию вызывало решение Евросоюза ввести потолок цен на газ. Нет согласия и среди европейских политиков. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек признался, что в Берлине со скепсисом относятся к этому решению и если от механизма будет негативный эффект, ЕС придется скорректировать свою политику.

Нидерланды тоже считают лимит потенциально небезопасным для стабильного газоснабжения. В то же время итальянские власти назвали принятое решение победой.

Как сообщал ранее 5-tv.ru. Странам Евросоюза с большим трудом удалось договориться о введении потолка цен на газ. Ограничения должны начать действовать в феврале. Причем, касаются они не только российского голубого топлива, но и газа из других регионов мира.