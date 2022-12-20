Военкор «Известий» показал, как работают экипажи РСЗО «Град» во время боя
Фото, видео: 5-tv.ru
Российские реактивные системы залпового огня способны накрыть огнем площадь в два с половиной гектара, а нужны для этого всего два человека.
Отбивать атаки и теснить противника удается, в том числе, благодаря нашей артиллерии. Установки «Град» способны покрыть огромную территорию и при этом достаточно маневренны, чтобы успеть сменить позиции до ответного удара.
На очередное боевое задание один из экипажей РСЗО провожал военный корреспондент «Известий» Александр Соловьев.
Расчет этого автомобиля — всего два человека. При этом он способен накрыть огнем площадь примерно в 2,5 гектара. В данный момент экипаж машины производит наведение на цель, после этого они будут готовы к залпу.
После залпа экипаж меняет позицию и сворачивается, чтобы не попасть под ответный огонь противника. Несмотря на плохую погоду, пахоть, грязь, экипаж продолжает выполнять боевые задачи.
«Сейчас находимся в зоне заряжания. Видите за спиной машину боевую. В кротчайшие сроки дозарядили, сейчас выдвигаемся в район указанный. Ждем дальнейшего распоряжения руководства по работе», — рассказал военнослужащий с позывным «Ейск».
Экипаж произвел подготовку, сейчас будет нанесен удар реактивной артиллерией по опорному пункту противника.