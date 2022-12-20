Фото: www.globallookpress.com / Peter Kneffel

Лидер нацистской Германии намеревался сделать Белоруссию немецкой колонией.

Служба внешней разведки РФ рассекретила документы, согласно которым лидер нацистской Германии Адольф Гитлер планировал устроить переворот в СССР в 1933 году. Он собирался сделать Белоруссию немецкой колонией — подвергнуть республику индустриализации и постепенному аншлюсу. Доказательства опубликованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.

«Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию», — говорится в документе Иностранного отдела ОГПУ СССР.

По расчетам Гитлера, Белоруссия в первое время подчинялась бы новому правительственному режиму России и позже должна была перейти в распоряжение немецких властей. Об этом говорится в архивном документе органа советской внешней разведки — Иностранного отдела ОГПУ СССР, информация датирована 19 сентября 1933 года.

Прежде в прессе сообщалось, что сразу три западных издания в 2022-м признали президента Украины Владимира Зеленского человеком года. Это Politico и Financial Times и Time. Последнее, как отмечал ранее 5-tv.ru, за полгода до начала Великой Отечественной войны признало человеком года Адольфа Гитлера.

Сходства в политике киевского режима и Третьего рейха замечаются историками и журналистами не впервые. 5-tv.ru уже публиковал мнение военного эксперта Игоря Никулина о борьбе за власть на Украине, которая будто повторяет сценарий Германии 1945 года. А главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского специалист сравнивал с офицерами Гитлера.