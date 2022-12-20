Ударные вертолеты «Аллигатор» уничтожили бронетехнику и опорные пункты ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Российские Ка-52 совершили боевые вылеты в зоне спецоперации. Видео с поражением объектов противника опубликовало Минобороны РФ.

Российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в ходе очередного боевого вылета уничтожили сразу несколько опорных пунктов и мест скопления бронетехники ВСУ. Видео опубликовало Минобороны РФ.

В то же время огонь по опорным пунктам ВСУ ведут и минометные батареи. Получив от разведчиков данные о сосредоточении сил противника, наши артиллеристы скрытно заняли выгодную для боя позицию, а затем отбросили неприятеля.

Сверху огонь корректировали наши беспилотники.