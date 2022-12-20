Буквально изрешетили: больница в Донецке дважды попала под удар при обстреле ВСУ

Больница в Донецке дважды попала под удар при обстреле ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Находившимся внутри крупнейшего в ДНР медицинского учреждения людям чудом удалось выжить. Кроме него пострадали другие гражданские объекты.

Донецк сейчас приходит в себя после мощнейшего обстрела, который длился более суток. Дважды под ударом украинской артиллерии оказалась местная больница — крупнейшая в регионе. ВСУ буквально изрешетили госпиталь реактивными снарядами. Людям, находившимся внутри, удалось выжить лишь по счастливой случайности. Масштабы разрушений оценил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

У Натальи Петровны сегодня — второй день рождения. Ночной сторож поликлиники дремала на рабочем месте, когда в здании внезапно стали рушиться потолки.

«Вот наша комната, здесь телефоны, сигнализация… Я успела упасть и укрыться под сейф, спрятаться!» — рассказала женщина.

По центру Донецка, по самому большому медучреждению ДНР, опять ударили ракетами. Жертв нет, час был поздний, но разрушений достаточно. Пациенты придут сюда не скоро. Потому что здесь сквозная дыра размером в несколько этажей.

Под огнем больничные корпуса уже второй день подряд. Предыдущим обстрелом был разрушен шестой блок, погиб пациент. Сегодня десятый блок — по соседству. Пострадали и другие здания в районе.

«Одно из зданий (пострадавших — Прим. ред.) — университета имени Горького. Возгорание в спортзале, благо, все студенты на дистанционном обучении, никого не было. Жертв здесь нет, точно так же, как и в больнице. Обошлись малыми потерями», — рассказал министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Снаряд попал в крышу, пробил стену, пожар удалось очень быстро потушить. Здесь все кругом усыпано обломками. Также пострадал продовольственный магазин и автомобильная парковка.

Эксперты уже осмотрели обломки ракет. Предполагается, что обстрел опять велся из системы залпового огня производства еще времен Чехословакии. Это оружие предназначено для поражения больших скоплений техники и живой силы противника.