Кинопродюсера Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании

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Суд также доказал причастность бывшего голливудского титана к двум случаям сексуальных домогательств.

Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал американского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным еще в трех преступлениях, в числе которых изнасилование и сексуальные домогательства. Об этом сообщает издание Variety. Также отмечается, что отдельным вердиктом присяжные оправдали подсудимого по одному из обвинений и не смогли вынести единогласного вердикта по трем другим пунктам после десяти дней совещания.

Вайнштейна назвали невиновным в совершении уголовного преступления сексуального характера в отношении массажистки по имени Джейн Доу. Что касается других женщин, обвинивших продюсера в насилии, Дженнифер Сибель Ньюсом и Лорен Янг, мнения разделились. Присяжные проголосовали 10/2 за то, чтобы осудить его по делу якобы избитой им Янг и 8/4 в пользу осуждения по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу Ньюсом.

Как сообщает издание, Вайнштейн сидел в зале заседаний, не проявляя эмоций и не реагируя на пункты зачитываемых приговоров. Признанная его жертвой Джейн Доу поблагодарила обвинение за то, что «поверили в нее, и так упорно боролись за всех жертв, включая нее, в суде». Она добавила, что инцидент, произошедший в 2013 году, «навсегда ее уничтожил», кроме того, адвокаты продюсера устроили ей настоящий ад на допросах. Тем не менее женщина рада, что довела свое дело до конца, она надеется, что Вайнштейн всю оставшуюся жизнь проведет за решеткой.

«Вайнштейну грозит максимальный срок от 18 до 24 лет лишения свободы по обвинениям, по которым он был признан виновным — насильственное изнасилование, насильственное оральное совокупление и проникновение посторонним предметом. Работа присяжных еще не завершена, так как во вторник утром им придется вернуться в суд, чтобы заслушать аргументы по поводу отягчающих обстоятельств», — сказано в статье.

Когда-то крупную фигуру в Голливуде судили в общей сложности по семи обвинениям. Четыре женщины утверждали, что продюсер насиловал их в гостиничных номерах в Лос-Анджелесе и Беверли-Хиллз в период с 2005 по 2013 годы. В случае доказательства каждого инцидента, кинодеятель мог получить от 60 лет до пожизненного заключения. 70-летний Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок по итогам процесса 2020 года за изнасилование и сексуальные домогательства. Апелляционный суд Нью-Йорка рассмотрит жалобу на этот приговор в следующем году.

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