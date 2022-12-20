Ляйсан Утяшева показала фото подросшей дочери от Павла Воли у новогодней елки

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Звездное семейство вовсю готовится к праздникам — в доме уже пахнет хвойными веточками, украшенными золотыми игрушками.

Бывшая спортсменка, титулованная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева устроила праздник поклонникам — показала подросшую дочь Софию. Звездная мама, как и ее супруг Павел Воля, принципиально скрывает от публики детей, хотя и делится периодически успехами наследников и родительскими премудростями.

И на этот раз лицо своей девочки знаменитость не показала, сфотографировав ее со спины у новогодней елки. Кадр опубликовала в своем Telegram-канале.

«Обожаю детские „почемучки“: на днях София и Роберт спросили, откуда пошла традиция ставить и украшать елки на Новый год и Рождество. Тут и я задумалась, а действительно, откуда?» — с такого вопроса и результатов мини-исследования начала диалог с фанатами Утяшева.

Телеведущая рассказала историю празднования Нового года в России и добавила, что вместе с сыном и дочерью в этом году взялась наряжать елку раньше обычного. Из года в год нарядное дерево появлялось в доме селебрити в спешке, на этот раз Утяшева решила как следует прочувствовать новогоднее настроение и разделить предвкушение праздника с детьми. Утяшева и Воля трепетно оберегают детей от назойливого внимания СМИ. Telegram / utiashevaliasan

Павел Воля и Ляйсан Утяшева недавно отметили десятую годовщину свадьбы. Их история любви, как и брак — образцово-показательные, звезд считают одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. И спустя столько лет они не устают признаваться друг другу в нежных чувствах и устраивать романтические сюрпризы.

Отношения знаменитостей начались с дружбы. Воля оказался рядом со спортсменкой в трудный момент, когда она переживала смерть мамы. Со временем прославленная гимнастка разглядела в комике мужчину, которому может довериться. Спустя год после свадьбы, в 2013-м, она подарила ему первенца Роберта. В 2015-м на свет появилась София.

Как это часто бывает с внешне идеальными парами селебрити, пресса то и дело «разводит» Утяшеву и Волю. В последнее время подобные слухи стали регулярными и дошли до их главных героев. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезды прокомментировали сплетни о расставании.