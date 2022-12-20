Подруга-экстрасенс Михаила Задорнова заявила, что он умер из-за куклы вуду

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитый сатирик скончался в 2017 году после продолжительной и безуспешной борьбы с раком мозга. Но Альбина Селицкая винит в трагедии не болезнь, а роковой подарок…

Писатель-сатирик и артист эстрады Михаил Задорнов мог бы продлить свою жизнь, если бы не принял роковой подарок — куклу вуду в метр высотой. Такое заявление в эфире популярного ток-шоу сделала подруга покойной знаменитости, экстрасенс Альбина Селицкая. Как известно, юморист скончался в 2017 году после долгой борьбы с раком головного мозга, ему было 69 лет.

По словам Селицкой, незадолго до смерти Задорнов получил в дар куклу, от которой следовало бы отказаться. Но суеверный страх был неведом сатирику, и он с радостью принял сувенир и «поселил» в своем доме. Подруга не удивляется, ведь даже в свой диагноз писатель долгое время не верил, думал, что все беды обойдут его стороной.

«Мне известно, что Михаилу Николаевичу подарили метровую куклу вуду. Куклы нельзя нарекать именем человека… Кукла была непонятна, может, там было что-то внутри, какой-то сверток… Она как-то плохо влияла на него, и через полгода Михаил Николаевич стал плохо выглядеть. Подарок точно сделал близкий человек, возможно, женщина» — заявила Селицкая.

Как отметила экстрасенс, с Задорновым у нее были доверительные отношения. Артист даже пытался выяснить с помощью приятельницы, когда его дочь Елена найдет мужчину и выйдет замуж. Кроме того, сатирик и сам обладал даром предвидения. Его слова, что все будут «гореть в огне», ясновидящая спустя годы расшифровала — о погибших от коронавируса врачи обычно говорили: «Сгорел заживо».

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