Последствие липосакции или болезни? Фанаты разглядели «дыру» на теле Седоковой

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

Соблазнительной фигуре звезда уделяет много внимания, ведь она артистка, да и рядом молодой мускулистый супруг, которому хочется соответствовать.

Демонстрируя восхищение супруга ее фигурой, Анна Седокова случайно выдала свою тайну. Звезда опубликовала видео, на котором муж-баскетболист Янис Тимма натирает маслом ее стройные гладкие ножки. Над коленом экс-солистки «ВИА Гры» поклонники разглядели шрам и заголосили о разочаровании — оказывается, певица добивается совершенства тела не диетами и упорными тренировками, а визитами к пластическому хирургу. Действительно ли Седокова прибегала к липосакции и мог ли от процедуры остаться след, в эксклюзивном материале 5-tv.ru разобрались эксперты.

Главный врач клиники эстетической медицины, косметолог Екатерина Емельянова рассказала, что липосакцию действительно проводят с помощью инструмента, способного оставить круглый шрам. Это специальная трубка — канюля — через которую хирург «откачивает» жировые отложения. Однако, заметила доктор, если у Седоковой есть склонность к образованию рубцов, следы от канюли остались бы на обоих коленях, а не на одном, как на видео.

«Подобные круглые шрамы могут оставаться и от острых гнойных воспалительных заболеваний волосяных фолликулов, например, таких, как фурункул или карбункул. Возможно, этот шрам — от перенесенного ранее воспалительного процесса. Сложно сказать, правду может открыть только Седокова или ее хирург, если это действительно была липосакция», — заявила Емельянова.

Поклонники разглядели "дыру" на теле Анны Седоковой. Instagram* / annasedokova

Врач-хирург и кандидат медицинских наук Амина Кибишева в беседе с 5-tv.ru подчеркнула, что после липосакции в большинстве случаев не остается никаких заметных рубцов. Особенностью процедуры и ее преимуществом как раз и является быстрый эффект при незначительной травматичности. Канюля проникает в ткани через разрез в несколько миллиметров, разрез настолько мал, что в него только-только помещается трубка.

«Подобные разрезы стараются спрятать в незаметных местах, но без ущерба доступа к зоне забора жировой ткани. Область колен и бедра — наиболее востребованная для женщин зона коррекции. Разрез сделан в достаточно типичном месте чуть выше коленей. Можем предположить, что данный рубец мог быть после липосакции области колен и бедер», — сказала хирург.

Кибишева добавила, согласившись с коллегой, что настаивать на хирургическом вмешательстве в красоту звезды не стоит. Нельзя исключить, что на месте имеющегося у Седоковой рубца была рана или очаг воспалительного процесса с повреждением глубоких слоев кожи. Вероятно, рано поклонницы «уличили» знаменитость в выборе «легкого пути» к стройности и молодости.

Пока фанаты изучают под микроскопом внешность певицы, в ее жизни решаются более важные проблемы. Артистка замужем в третий раз, у нее трое детей от разных мужчин и, по слухам, не самые радужные перспективы в контексте женского счастья. Анна Седокова не раз намекала на конфликты в отношениях с Янисом Тиммой, а недавно удивила чересчур раскованным поведением на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой — заигрывала с братом Тимати и то и дело поправляла выпадающую из латекса грудь.

Ранее, писал 5-tv.ru, блогер Лена Миро объяснила, зачем 40-летняя Седокова намеренно саботирует брак с молодым спортсменом.

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