Петербуржцы пожаловались на массовые отказы в выдаче льготных разрешений на парковку

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Чиновники Северной столицы объясняют отказы тем, что автомобилисты не соблюдают порядок подачи заявлений. Водители тем временем нашли способ обмануть систему, а еще жалуются на снег.

Эпопея с платной парковкой в Петербурге получила продолжение. Теперь автомобилисты жалуются на массовые отказы в выдаче льготных разрешений для резидентов. Из 13 тысяч заявок только восемь тысяч были одобрены.

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин выяснил, почему так происходит. А заодно узнал, что еще не нравится водителям.

«Вроде как, платная парковка. У меня здесь зона работы. Вот сейчас буду выезжать и это будет проблема без лопаты. Стыд и срам», — рассказал водитель Сергей.

Водители, приезжающие из других районов, ругаются на неубранный снег и неработающие паркоматы. А вот тех, кто здесь живет, больше беспокоит другая проблема. Как бы получить льготное разрешение и со спокойной душой встать хотя бы на такой заснеженный участок.

«Из моей сестры разрешение получили мама и беременная сестра. Я, к сожалению, не могу получить. Приходится искать места, где я могу бесплатно поставить свою машину», — пожаловалась Мария Кулагина.

А все из-за ограничения — «два парковочных места на одну квартиру». У Марии семья большая — семь человек. И у троих из них есть автомобиль. Лимит превышен. Как теперь возить племянников в школу и на кружки, расположенные в границах платной парковочной зоны, непонятно.

Светлана тоже ездит с внучкой на занятия, но в получении льготного разрешения ей отказали. Уже по другой причине.

«У меня генеральная доверенность на машину. Машина оформлена не на меня, могу ли я получить льготное парковочное разрешение жителя, поскольку здесь жилье в собственности? Мне сказали, что нет», — рассказала петербурженка Светлана Лубышева.

Таковы правила, установленные городом. Те, кому они не нравятся, приходят на встречи с чиновниками. Те готовы к диалогу и терпеливо объясняют, что введение платных парковок — неизбежная мера. И минимальные ограничения для живущих в этой зоне тоже необходимы. Об этом же говорится в официальном ответе городского Центра управления парковками на наш запрос.

«На одну квартиру положено не более двух разрешений. В случае с коммунальной квартирой — не более одного на одну квитанцию о квартплате. Причины отказа в предоставлении услуги по оформлению парковочного разрешения жителя обусловлены, в первую очередь, тем, что заявителем не соблюден установленный порядок», — пояснили чиновники.

«Сбор документов для получения парковочного разрешения — достаточно объемный. Бывает, какие-то документы либо не собраны, либо оформлены не совсем корректно. В этом случае идет отказ в выдаче разрешения и новая заявка», — добавил председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев.

Без льготы на парковку остаются и те, кому не удается заручиться согласием всех хозяев квартиры — если тех несколько. Родственник Алексея оказался несговорчив, теперь все бегом — чтобы успеть в первые 15 бесплатных минут.

«В поликлинике хорошо, что сейчас талонная система — за 15 минут можно уложиться. Но бывают ситуации, когда ждешь там полчаса и час из-за разных очередей», — сообщил автомобилист Алексей Хотунцов.

Самые предприимчивые находят выход даже в такой ситуации.

«У нас уже с учетом платных парковок горожане протоптали дорожку к легкому обведению государства вокруг пальца. Договариваются с кем-то, делают временную регистрацию за небольшую госпошлину и под нее получают парковочное разрешение», — поделился эксперт рабочей группы при правительстве РФ по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Так что для большинства автолюбителей сейчас все же актуальнее вопрос с уборкой снега. Некоторые платные парковки не почищены от начала одного перекрестка до начала другого.