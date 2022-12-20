Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу $1 миллион за завершение судебного процесса

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Бывшая супруга знаменитого голливудского актера согласилась на урегулирование спора о клевете.

Американская актриса Эмбер Херд согласилась на урегулирование судебного спора о клевете с экс-супругом Джонни Деппом. Об этом она сообщила в личном блоге накануне. Разбирательства длились несколько лет, и артистка потерпела поражение. Она обвинила бывшего мужа в издевательствах и домашнем насилии, тот поспешил ответить, что и сам бывал бит в браке. Он также подал иск о клевете и заявил об ущербе его карьере — потере контрактов и отказе студий в сотрудничестве в связи со скандалом.

В начале июня присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Виргиния. Актрису признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства бывшего возлюбленного. Суд обязал ее выплатить 15 миллионов долларов — десять миллионов Деппу и пять миллионов штрафа. Позже последнюю сумму сократили до 350 тысяч долларов. Херд подумала-подумала и признала, что раз уж можно, лучше пересчитать компенсацию. Да и забыть об обидах прошлого.

«После долгих размышлений я приняла очень трудное решение урегулировать дело о клевете, возбужденное против меня моим бывшим мужем в Вирджинии», — написала она в своем блоге.

Звезда отметила в своем посте, что не признает вины, но все же пошла на большой шаг, так как «с нетерпением ждет возможности начать свою жизнь заново, как планировала это сделать еще шесть лет назад». Вслед за ее публикацией британская газета Daily Mail назвала сумму, о которой удалось договориться знаменитостям. По соглашению сторон страховая компания Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу только один миллион долларов.

Знаменитости развелись в 2016 году. Спустя три года в статье The Washington Post появилась цитата актрисы, назвавшей себя «публичной персоной, представляющей проблему домашнего насилия». Тогда имя бывшего мужа Херд не прозвучало в материале, но сам Депп подчеркивал, что не получил несколько хороших и прибыльных ролей из-за высказывания экс-супруги. К концу 2022-го голливудские разборки в суде стали настолько популярной темой, что по ним даже сняли фильм — им занялся стриминг Fox Entertainment Tubi.

Эмбер Херд явно не везет в выяснении отношений с бывшими. Как известно, после расставания с Деппом она встречалась с миллиардером Илоном Маском, но и этот роман не окончился голливудским «Жили долго и счастливо». Ранее, сообщал 5-tv.ru, аккаунт актрисы исчез из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском.