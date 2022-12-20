Принятый ЕС потолок цен на газ приведет к взлету стоимости энергоносителей в Европе

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Министры энергетики стран Евросоюза использовали манипуляции даже в простых цифрах. Но простым европейцам об этом лучше не знать.

Странам Евросоюза удалось договориться о потолке цен на газ. Ограничения собираются ввести уже 15 февраля. Причем, касается это не только российского голубого топлива, но и любого другого. Например, из Катара или США. Эту идею давно называли сомнительной, а теперь можно будет проверить на практике, насколько она безумна. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок, разбирался, чем потолок цен на газ аукнется Европе.

Никто здесь не спрашивает, «по ком звонит колокольчик». Каждого на столе ждал сверток — свитер с надписью «Проведем столько энерговстреч, сколько потребуется».

«Я твердо уверена, что мы близки к сделке. Конечно, она требует от всех очень сильного духа компромисса», — пояснила европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Это очень дружеская по форме встреча — на самом деле жестокая битва под ковром. Министров энергетики ЕС давно не спрашивают, хотят ли они ценового потолка на газ. Дискутировать разрешено лишь о его уровне. Манипуляции тут заложены даже в изначальных цифрах. Расходы почему-то считают в мегаваттах в час.

Например, Чехия хочет платить 188 евро за один мегаватт. Но если перевести на понятные нам «газовые» цифры — значит покупать тысячу кубометров за две тысячи евро. А вот Еврокомиссия готова на большее — 275 евро за один мегаватт. Это примерно три тысячи евро за тысячу кубов. Таких цен простым европейцам лучше не знать.

«Снять напряжение социальное в Европе — вот чем сейчас занимаются. Попытка поставить потолок вызовет взлет цен на рынках энергоносителей в Европе», — прокомментировал политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

ЕС рассорится с поставщиками, а дальше — по проверенной схеме: покупать газ у США по заоблачным расценкам. План надежный. С очевидными последствиями. Может быть, поэтому аж девять министров его не поддержали. А глава МИД Венгрии об этом рассказал.

«Мы в любом случае будем голосовать против потолка цен на газ, поскольку считаем его ошибочной и вредной мерой. Никакой „потолок“ не заставит Венгрию согласовывать с Еврокомиссией возможные изменения в долгосрочных контрактах с Россией», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ограничение действительно не коснется внебиржевых сделок. Так что Венгрия из этой встречи вынесла главное. Представители остальных стран могут унести с собой подарочные свитера. Теперь никакая одежда лишней не будет.

Большинством голосов прядок цен установлен. ЕС с 15 февраля не сможет приобретать газ, если цена приблизится к двум тысячам евро за тысячу кубов.