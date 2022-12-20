Путин в Минске: о чем говорили лидеры России и Белоруссии

Фото: Бедняков Павел / ТАСС; 5-tv.ru

Принимающая сторона при встрече в аэропорту вышла за рамки протокола.

Владимир Путин сегодня прилетел в Минск, где не был уже несколько лет, и, кажется, очень удивился — при встрече в аэропорту российскому президенту подарили цветы, чего в протоколе вообще-то не значится. Объятия союзника — Александра Лукашенко — прилагались. Но это уже дело привычное, ведь отношения между нашими странами и правда близкие.

Так что же обсуждали сегодня в белорусской столице — знает корреспондент Известий, Николай Иванов.

Российский борт номер один садится в Минске. Президент Белоруссии уже ждет на летном поле. Холодно, минус 11. У трапа Владимира Путина встречают хлебом-солью. И огромным букетом роз. Что в протоколе обычно не предусмотрено.

Такая встреча как доказательство: протокольные условности союзникам и стратегическим партнерам давно ни к чему. Галстуки — не сговариваясь — в тон. В этом году лидеры встречались чаще, чем когда-либо. Поэтому оба президента просто садятся в один «Аурус» и едут ко Дворцу независимости.

В Минске и члены российского правительства. По составу участников расширенного заседания понятно: в приоритете энергетика, экономика и безопасность.

«Беларусь является не только нашим соседом, Беларусь является и нашим союзником в самом прямом смысле слова. Все остальные вопросы и в экономике решали, исходя из этих данных. Мы приехали поискать и добиться результата», — заявил Владимир Путин.

«Только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы, санкции. Беларусь открыта для диалога с другими государствами, в том числе, европейскими. Надеюсь, там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к обсуждению будущего мироустройства», — заявил Александр Лукашенко.

Всего у наших стран для максимального сближения запущено 28 союзных программ. По принципу паззла: например, у Минска — есть готовые нефтепродукты. Россия — дает возможность торговать через свои порты. Так же в энергетике: Росатом строит в Белоруссии атомную станцию. Второй энергоблок запустят в начале 2023 года.

Газ — вообще одна из самых чувствительных тем.

Переговоры за закрытыми дверями — 2,5 часа. Потом двусторонняя встреча. Журналисты гадали — договорились?

«Мы обсуждали ценовые параметры. С глазу на глаз беседовали. Будем считать, что все основные по ценообразованию согласованы», — заявил российский лидер.

Правда конкретные цифры, каким будет тариф на российский газ, пока секрет.

«Мы — удовлетворены. Мы что, производим газ? Мы получаем от России. Нефть? От России. Нам нужны цены», — сказал Лукашенко.

Белорусские журналисты спросили про конспирологические теории, которыми увлекается западная пресса. Якобы, Россия собирается поглотить Белоруссию. В том числе — энергетически.

«У России нет заинтересованности поглощать. Нет целесообразности в этом. Мы говорили про бытовой вопрос, чувствительный для экономики — ценообразование и тарифообразование в энергетике. Для нас важно погрузиться и договориться о принципах. Все остальное это наносное, чушь. Все это попытки недоброжелателей затормозить интеграционный процесс, чтобы не получить конкурентов на мировых рынках», — сказал Путин.

«Россия без нас обойдется — а мы без нее нет. Мы в состоянии без России защитить суверенитет? Нет. В трудную минуту он не отказал. Особая благодарность — поставили С400 и „Искандер“», — сказал Лукашенко.

А ответ западным конспирологам с их теориями только один.

«Ну вы же знаете, мы вдвоем [с Путиным] — соагрессоры. Самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор — кто больше? Владимир Владимирович, говорит, что я. А я уже начинаю думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии признался, несмотря на интенсивную работу, они с Владимиром Путиным всегда находят время на совместный отдых. Правда финал Чемпионата мира накануне смотрели все же по отдельности.

«Я смотрел вторую половину с того момента, когда счет был 2:2. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту, поздравить его. Я знаю, что Аргентина — это футбольная страна. Там люди, действительно, трепетно относятся к этому, любят своих игроков, в том числе и ведущих. Думаю, что они заслужили эту победу», — сказал Путин.

«Все, как и должно было быть, еще раз поддерживаю Владимира Владимировича, что Аргентина с помощью Господа Бога, в конце концов, заслужила эту победу в драматическом матче, лучше не придумаешь такого, как говорят специалисты, никогда не было», — сказал Лукашенко.

И это не последняя встреча президентов в этом году. Впереди неформальный саммит лидеров СНГ в Петербурге.