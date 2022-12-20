Как оформить универсальное детское пособие

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Первые денежные выплаты семьи с детьми начнут получать уже во второй половине января 2023 года.

В России с 1 января 2023 года вводится единое универсальное пособие. Оформить на него заявку можно онлайн и лично. С 28 декабря можно подать онлайн-заявление на Госуслугах. С 9 января можно подать заявление лично в Социальный фонд или в МФЦ.

Первые выплаты семьям с детьми начнут поступать уже во второй половине января. Доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума. Выплата составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. В среднем это семь, 10,5 или 14 тысяч рублей.

Если дети родились до 31 декабря 2022 года, семья может выбрать между универсальным пособием и выплатами по старым правилам.