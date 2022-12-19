По ком звонит колокольчик: страны ЕС согласовали потолок цен на газ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Отказ от российского топлива уже обошелся Европе в один триллион долларов. В Москве подчеркивают — в ущерб себе поставок не будет. Куда теперь упрется мировая экономика?

Страны ЕС согласовали потолок цен на российский газ. Достижение компромисса, как отмечает агентство Reuters, подтвердила мальтийский министр.

При этом, как сообщает агентство Bloomberg, отказ от российского топлива уже обошелся Европе в один триллион долларов. Владимир Путин четко дал понять — Москва не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.

О новом потолке, в который вот-вот упрется мировая энергетика — Виктор Синеок.

Никто здесь не спрашивает, «по ком звонит колокольчик». Явно же по европейской энергетике. А пока она рушится, политикам важно по украинской схеме — показывать «несокрушимость» и «единство». Каждого на столе ждал сверток. Сначала подумали — теплый плед. Но нет, совсем другой тематический подарок. Свитер с надписью: «проведем столько энерговстреч, сколько потребуется»

«Я твердо уверенна, что мы близки к сделке. Конечно, она требует от всех очень сильного духа компромисса», — заявил европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Это очень дружеская по форме встреча, на самом деле жестокая битва под ковром. Министров энергетики ЕС давно не спрашивают, хотят ли они ценового потолка на газ. Дискутировать разрешено лишь о его уровне. Самые безрассудные — восточные европейцы — кричат, что нужны цены пониже, более адекватные — западные и центральные — хотят немного смягчить условия ультиматума.

«Чехия предлагает установить предел на уровне €188. Франция заявляла, что хочет цену от €260 до €200», — говорит министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

В любом случае инициатива невиданная — попытка диктовать цену на российский газ. То есть, в ЕС считают, что могут отменять рыночные отношения, если они перестали быть выгодными именно им. Причем, манипуляции тут заложены даже в изначальных цифрах. Расходы почему-то считают в мегаваттах в час.

Например, Чехия хочет платить €188 за 1 МВт/ч. Но если перевести на понятные нам «газовые» цифры — значит покупать тысячу кубометров за две тысячи евро. А вот Еврокомиссия готова на большее — €275 за 1 МВт/ч — это примерно три тысячи евро за тысячу кубов. Таких цен простым европейцам лучше не знать.

«Снять напряжение социальное в Европе. Вот чем сейчас занимаются. Попытка поставить потолок вызовет взлет цен в Европе», — уверен политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В Плеханова Андрей Кошкин.

Тогда на что же рассчитывают в Евросоюзе? Идеологи ограничений цен на топливо, явно ждут, что план сработает. Это не первый случай, когда политическим шантажам Запад добивался выгодных для себя условий. А ведь это именно шантаж. Так, например, обвинения в коррупции при выборе Катара столицей чемпионата мира по футболу, тоже могут быть частью схемы. Страны Опек не застрахованы от давления.

«Они понимают, что если сейчас этот инструмент успешно опробуют на России, то завтра будут претензии к ним. Скажут: а у вас там пава человека нарушаются или еще что-то. Поэтому вам отменяем рыночные отношения», — считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Но, судя по всему, эффект будет другим. ЕС договорятся о потолке, перестанут получать относительно дешевые ресурсы. Во всем обвинят нашу страну. А за топливом побегут к США. И там заплатят уже в тридорого. Ну как мы можем им помешать разоряться? В эксклюзивном интервью «Известиям» министр энергетики России рассказал: пока с интересом наблюдаем.

«Нет потолка. Получим потолок, будем думать. Мы сейчас больше занимаемся ожиданием указа «прайскеп на нефть», — поясняет Николай Шульгинов.

Впереди долгие и тяжелые споры европейцев о ценах. В которых, пожалуй, не будет победителей. Самые вдумчивые из них поспешили заранее дистанцироваться от сегодняшнего решения. Глава МИД Венгрии заявил: потолок потолком, а долгосрочные контракты Россией — долгосрочными контрактами.