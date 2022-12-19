В Китае зафиксировали резкий рост числа зараженный коронавирусом

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Эпидемиологи предупреждают — за этой волной заболеваемости предстоит пережить еще две.

В Китае резко выросло число зараженных коронавирусом, за сутки — только по официальной статистике более двух тысяч заболевших. В Пекине зафиксированы две смерти от ковида впервые с ноября, а СМИ сообщают о нехватке лекарств.

Серьезный дефицит не только специфических противо-вирусных препаратов, но и средств от обычной простуды. А эпидемиологи говорят, что за этой волной коронавируса стране предстоит пережить еще две. Пик заболеваемости придется на конец января — время празднования китайского Нового года.