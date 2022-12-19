Страдает психика: кто из звездных детей «сошел с ума» от славы родителей

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Почему дети знаменитых родителей увлекаются наркотиками и алкоголем? Попытка привлечь внимание или психологические проблемы?

Нередко дети из семей знаменитостей страдают от психологических проблем или пагубных привычек. О самых известных историях таких детей рассказала «Вечерняя Москва».

Степан Кузьмин — сын музыканта Владимира Кузьмина

Степан всегда любил шумные вечеринки, алкоголь и наркотики. Однажды он уснул с непотушенной сигаретой в руках. В квартире начался пожар. Молодой человек пытался спастись и покинуть дом через окно, но сорвался с 18-го этажа и погиб.

Полина Аксенова — дочь телеведущей Даны Борисовой

15-летняя девочка дралась с матерью, прогуливала школу и не раз сбегала из дома. Когда она начала резать себя, о чем ее мать Дана Борисова рассказала публике с помощью фото окровавленной одежды, ее отправили в психиатрическую клинику для детей и подростков.

Ксения Малафеева — дочь футболиста Вячеслава Малафеева

Родная мать девочки погибла, а новую жену отца Ксения принять не смогла. В знак протеста она начала курить и публично ругаться матом. В какой-то момент даже пустилась во все тяжкие и попыталась продать наркотики, но ее задержала полиция. Несовершеннолетнюю девушку приговорили к четырем годам условно.

Денис Шальных — сын актрисы Елены Яковлевой

Молодой человек известен публике своими многочисленными татуировками в виде гробов и черепов. Его тело покрыто подобными узорами на 80%. Кроме того, Денис бросил институт, заявлял об удалении половых органов и занимался шрамированием (нанесение узоров на кожу путем ее травмирования — Прим. ред.).

Дмитрий Егоров — сын артистки Натальи Кустинской

Выпускник МГИМО увлекся наркотиками, которые стали причиной его смерти. Дмитрий умер, когда ему было всего 32 года.

Иван Смирнитский — сын актера Валентина Смирнитского

Иван увлекался спортом, даже получил звание мастера спорта по плаванию. Но его жизнь тоже пошла под откос из-за наркотиков. Отец пытался помочь ему, но в 26 лет Иван умер от передозировки на одной из вечеринок.

Сергей Лановой — сын артистов Василия Ланового и Ирины Купченко

В подростковом возрасте Сергей связался с плохой компанией и начал много пить. С возрастом пагубная привычка только усугубилась. Его сердце не выдержало и остановилось в 37 лет.

Почему звездные дети «сходят с ума» — мнение психиатра

Врач-психиатр Евгений Фомин объяснил, что звездные дети привлекают к себе внимание с помощью наркотиков, драк или ДТП. Кроме того, дети не чувствуют необходимости реализовывать свои цели, ведь им все достается легко благодаря родителям.

«На мой взгляд, нет ничего хуже для ребенка, чем родиться в семье знаменитых и богатых родителей. Дело в том, что в таком случае все потребности и амбиции ребенка реализованы самими родителями. Некоторых из них не отличаются выдающимися успехами в творчестве или других профессиональных сферах, поэтому могут обращать на себя внимание эпатажным поведением. Но все же с большей вероятностью на такое поведение влияет пресыщение детей в материальном плане», — объяснил врач.

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