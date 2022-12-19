Отслежена и уничтожена: Захарова осадила Грецию за поставки Киеву ЗРК С-300

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Действия Афин названы открытой провокацией по отношению к Москве.

Перспективы Греции по поставке Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 являются открытой провокацией по отношению к России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», — сказала Мария Захарова и добавила, что большинство жителей Греции выступают категорически против накачивания киевского режима оружием.

Кроме того, власти Греции нарушают и несколько важных положений в российско-греческих соглашениях. Это договоры о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и от 3 декабря 2013 года.

«Эти положения недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия России. Попрание договорных обязательств неизбежно будет иметь последствия, не говоря уже о существенном ослаблении обороноспособности Греции в сфере ПВО», — отметила Мария Захарова.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что все поставленное греческими властями Киеву вооружение будет незамедлительно отслежено и уничтожено.

«Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — подчеркнула Захарова.

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