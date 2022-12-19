Путин рекомендовал выдавать землю в Подмосковье и Крыму отличившимся в СВО

Путин подписал документ о земельных участках в Крыму и Подмосковье для отличившихся в СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

О новых льготах говорится в распоряжении президента о дополнительных мерах социальной поддержки военных.

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя рассмотреть возможность бесплатного выделения земельных участков отличившимся во время спецоперации российским военным. Об этом говорится в подписанном главой государства распоряжении о дополнительных мерах соцподдержки военных.

Согласно документу, органам государственной власти Московской области, Республики Крым и города Севастополя рекомендуется предоставлять участки военным в безвозмездное пользование. Такие же льготы предлагается ввести для ветеранов боевых действий и для членов семей военнослужащих, в том числе погибших или получивших серьезные ранения в ходе спецоперации. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

В этот же день был опубликован подписанный Путиным закон о запрете предоставления услуг суррогатного материнства в РФ для иностранцев, а также для одиноких мужчин.

Теперь обратиться к суррогатным матерям могут лишь граждане России, состоящие в браке, а также одинокие россиянки, которые по медицинским показания не могут сами выносить или родить ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для проведения переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.