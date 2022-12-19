Зимний фитнес: сколько калорий тратит человек при расчистке снега

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Во время расчистки снега задействуются все группы мышц, различные системы организма, а также опорно-двигательный аппарат.

Во время расчистки снега у человека задействуются большое количество мышц, он тратит много калорий. Об этом рассказал спортивный врач и тренер по физической подготовке Ринат Акбаров.

Он объяснил, что в том случае, если человек за раз берет два килограмма снега и поднимает на высоту на 50 сантиметров, то энергия расходуется до 10 джоулей. если совершать один подход (подъем и выброс снега) в десять секунд, то за час такой работы можно потратить 3 600 джоулей или 900 килокалорий.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт добавил, что во время чистки снега задействуются все группы мышц, различные системы организма, а также опорно-двигательный аппарат. Акбаров отметил, что движения во время уборки снега можно сравнить с игрой в хоккей или лыжными гонками на длинные дистанции.

Так при уборке снега прокачиваются мышцы икр, стоп и бедер. Кроме того, это занятие — прекрасная кардионагрузка.

Однако Акбаров обратил внимание, что человеку нужно с осторожностью подходить к уборке снега при отсутствии физической подготовки или при проблемах со здоровьем.

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