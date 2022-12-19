Весь в гематомах: в Липецке риелтора подозревают в убийствах

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Два человека скончались при странных, но очень схожих обстоятельствах — незадолго до гибели они переписали свои квартиры на незнакомых людей.

Жители Липецка пытаются доказать, что в их городе орудует серийный убийца. Два человека скончались при странных, но очень схожих обстоятельствах — незадолго до гибели они переписали свои квартиры на незнакомых людей. А после их обнаружили мертвыми — со следами ударов тупым предметом и смертельной дозой алкоголя в крови. Родственники погибших заподозрили местного риелтора. И наш корреспондент Артем Яковенко встретился с ним под видом покупателя квартиры.

В годовщину смерти своего отца Кристина Дегтева вновь изучает документы, которые ей удалось собрать. Она проводит собственное расследование, чтобы доказать, что его гибель не была случайностью. Год назад тело Алексея Дегтева нашли на пустыре в десяти километрах от дома. Сразу предположили, что он перебрал с алкоголем, упал и замерз.

«В рамках доследственной проверки установлено, что смерть липчанина наступила из-за интоксикации, усугубившейся отеком легких и головного мозга. Согласно имеющимся данным, потерпевший злоупотреблял спиртным и нигде не работал», — сообщила старший помощник руководитель следственного управления Следственного комитета по Липецкой области Юлия Кузнецова.

Но уже вскоре начали появляться любопытные подробности. Выяснилось, что за несколько дней до смерти он заключил договор продажи своей квартиры в престижном районе Липецка с незнакомым человеком. И это при том, что раньше он говорил дочери, что оставит квартиру ей. А затем — подоспели результаты экспертизы.

«Были у него гематомы от удара тупым предметом. Нашли этиловый спирт в желудке. 45 промилле. Я уверена, что отец не отдавал отчет своим действиям. Либо это вообще не его подпись, потому что все подписи я видела, я знаю его почерк. Не похоже», — рассказала Кристина.

Уголовное дело о гибели Алексея Дегтева возбудили, но виновников произошедшего не могут найти уже год, несмотря на всю очевидность произошедшего. Квартира в конце концов оказалась в собственности Олега Сбродова. Про него мы уже рассказывали в нашей программе. Он стал владельцем еще одной трехкомнатной квартиры в центре Липецка, хозяин которой также скончался при странных обстоятельствах. Геннадий Наймушин получил трешку в наследство, собирался сделать там ремонт и переехать, но вместо этого неожиданно переписал недвижимость на Сбродова, а после этого его тело тоже нашли на пустыре.

«Посмотрели в морге. Он весь в гематомах. У него пробит затылок, заклеен пластилином. Громадная рана на груди», — рассказал Юрий Наймушин, отец Геннадия.

Патологоанатомы также обнаружили в его желудке большую дозу алкоголя. Старший Наймушин уверен, что сына заставили подписать договор, затем убили и замаскировали смерть под отравление.

«Сына убили, накачали спиртным. Уже после того, как убили, а может, насильно заставили принять большую дозу. Квартиру эту продали быстренько. Никаких денег он не получал», — заявил Юрий.

После «удачного» приобретения Олег Сбродов почти сразу выставил жилплощадь на продажу. И нам удалось встретиться с ним под видом покупателей. Как опытный риелтор, он нахваливал предложение, обещал большие скидки в случае, если сделка пройдет максимально быстро. Но не сказал ни слова про бывшего хозяина, с которым лично подписывал контракт. Вместо этого придумал другую легенду.

«А кто здесь раньше жил?»

«Здесь бабка жила. Бабка старая, 84 года, что ли. Ей было все по барабану. Ничего не делала».

Становится очевидно, что новый хозяин квартиры старается побыстрее от нее избавиться. По словам экспертов, это выгодно ему только в одном случае — если он заполучил недвижимость практически даром. Иначе после сделки ему придется заплатить крупный налог, и он останется в минусе. К слову, ни Наймушин-старший, ни Дегтева так и не поняли, куда пропали деньги, которые их родственники должны были получить после продажи своих квартир.

«Если смотреть по той информацию, которая у нас сейчас есть — очень похоже, что это повторяющаяся история. Нужно вникать, нет ли там состава преступления. На мой взгляд, нужно приглядеться, как минимум, органам, чтобы разобраться в этой ситуации», — подчеркнула руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина.

Юрий Наймушин и Кристина Дегтева собираются объединить свои усилия, чтобы найти доказательства того, что их родственники стали жертвами преступления. И теперь ищут других вероятных потерпевших от человека, который завладел квартирами их родственников.