Второго ковида не будет: Роспотребнадзор не стал вводить QR-коды из-за гриппа

Фото: www.globallookpress.com / Reporters

Ситуация с заражениями напряженная, однако поводов для паники пока нет.

В России не будут вводиться QR-коды в связи с эпидемиологической обстановкой. Сейчас обострились случаи заражения вирусом гриппа и ОРВИ, однако ситуация под контролем. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — говорится в Telegram-канале ведомства.

К слову, ранее московским медикам и соцработникам рекомендовали носить маски в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а в стационарах посоветовали ввести запрет на посещение пациентов.

Пока в столице подобные правила только предлагаются, в Санкт-Петербурге дела обстоят иначе — вышеперечисленные ограничения уже действуют в городе. В том числе меры безопасности коснулись и младших классов — детей отпустили на каникулы раньше положенного срока.

Как заявляла глава Роспотребнадзора Анны Попова, испытания новой вакцины продолжаются. Планируется, что эта современная прививка защитит как от гриппа, так и от коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, может ли человек заразить домашнее животное гриппом.