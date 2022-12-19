Вот это образ: почему Филиппа Янковского сравнили с дьяволом на новом фото
Поклонники сравнили Филиппа Янковского с Дракулой из-за его нового образа
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Внешний вид актера, в прошлом победившего рак, оставил поклонников под впечатлениями.
Новая фотография 54-летнего актера Филиппа Янковского произвела фурор в социальных сетях. Внешний вид артиста приятно удивил подписчиков, которые начали сравнивать его с Дракулой.
«Мистер Опасность»;
«Ооо, как Devil, класс!»;
«Ого, роль Вольфа Мессинга?»;
«Дракула, это Вы?»;
«Какой-то устрашающий взгляд! Круговорот ролей и не понимаешь, где Вы в образе, а где Вы живьем», — написали подписчики в комментариях под фото.
Помимо комплиментов, поклонники также отметили невероятную схожесть Янковского с его умершим отцом.
«Здесь так похожи на отца»;
«Вылитый папа ваш, тот же прищур», — гласят комментарии.
Подписчики под новым фото сравнили Филиппа Янковского с Дракулой.
В прошлом Филипп Янковский перенес несколько курсов химиотерапии из-за онкологического заболевания, что, безусловно, сказалось на его внешности. Однако сейчас актер выглядит очень свежо и молодо и продолжает сниматься в кино.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Филиппа Янковского родился внук. Мальчика назвали в честь знаменитого прадеда.
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