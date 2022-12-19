Минобороны: ВС РФ сбили четыре американские ракеты HARM над Белгородской областью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Также российские бойцы перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты «HARM». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также отметил, что за последние сутки ВС РФ сбили восемь беспилотников противника.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Меловатка, Площанка, Нижняя Дуванка Луганской народной республики, Волноваха, Николаевка Донецкой народной республики, Приютное Запорожской области и Каиры Херсонской области», — заявил Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Помимо этого российские бойцы перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» рядом с населенными пунктами Сладкое и Дебальцево в ДНР, Кременная в ЛНР и Любимовка в Запорожской области.

К слову, накануне в Белгородской области произошел обстрел со стороны украинских националистов. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, как минимум один человек погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении.