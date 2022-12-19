Краснодарские таможенники пресекли канал военной контрабанды на Запад

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; пресс-служба ФТС России; 5-tv.ru

Местный житель пытался совершить операцию через международные почтовые отделения.

Сотрудники таможни Краснодара выявили и пресекли крупный канал контрабанды военной продукции за рубеж.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Краснодарской, Южной оперативной и Центральной почтовой таможен совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России задержан мужчина. Местный житель Краснодарского края держал у себя дома более трехсот единиц запрещенной к перемещению продукции.

Контрабанда провозилась через международные почтовые отделения. Злоумышленник пытался отправить в общей сложности 12 посылок. Среди «стран назначения» были Китай, Австралия, Дания и США.

При обысках таможенники обнаружили «склад» с продукцией военного назначения, в частности, амуниция для защиты от средств массового поражения.

В отношении россиянина возбуждено 12 уголовных дел по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Ему грозит лишения свободы сроком до семи лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хабаровчанин проведет 12 лет в колонии за попытку продать Украине данные о российских дорогах.