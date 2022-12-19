«Бог им судья»: Марат Башаров негативно высказался об актерах, сбежавших из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

По его мнению, эмигрировавшие артисты не уважают не только Родину, но и самих себя.

Актер театра и кино Марат Башаров заявил, что больше не доверяет коллегам, эмигрировавшим за границу. Об отношении к сбежавшим артистам Башаров рассказал в беседе с aif.ru.

«Я не сужу их. Но не понимаю такого поведения. Родина, Россия, мать твоя, дала тебе жизнь, она тебя воспитала, дала тебе бесплатно образование. В детский сад ты ходил, в школу, медицинская помощь тебе оказывалась — забыли уже все? И когда этой матери, твоей родине, что-то угрожает — сразу собрали чемоданчики и уехали?» — возмутился артист.

По его мнению, эти люди не уважают себя, потому что такое отношение к своей Родине может в конце концов привести к аналогичному отношению к своим родным и себе самому.

«Ну если ты так поступаешь со своей родиной, завтра ты так поступишь со своими родными, с близкими, со своими детьми, родителями. И в конце концов ты так же можешь поступить сам с собой — вот это самое страшное. Такому человеку я не верю больше. Он себя не уважает. Поэтому Бог им судья», — отметил Башаров.

Сам он уезжать никуда не собирается, о чем заявлял уже не раз. По мнению актера, Европа и Америка боятся Россию, поэтому и нападают на нее с помощью санкций

Ранее 5-tv.ru писал, что Башаров назвал главный плюс в бегстве артистов из России.