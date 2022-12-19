Дочь солиста «На-На» Владимира Политова пришла в себя

Фото: Instagram* / politmda

Алена была доставлена в отделение реанимации накануне после отравления лекарственными препаратами.

Медики стабилизировали состояние дочери солиста «На-На» Владимира Политова Алены. По данным 5-tv.ru, девушка находится в сознании и ее отключили от аппарата ИВЛ.

Накануне вечером 22-летняя Алена повздорила с мужем. Через некоторое время она прислала ему фото с горстью таблеток в руках. Мужчина незамедлительно поехал домой, где обнаружил возлюбленную в почти бессознательном состоянии. Девушку экстренно доставили в больницу, где ввели в состояние комы и подключили к аппарату ИВЛ.

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