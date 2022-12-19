Зачем самолеты «моют» в снегопад перед вылетом

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Судно обрабатывают специальными жидкостями для избежания катастрофы.

В нынешнюю прекрасную снежную погоду в российских городах парализовало почти все. Снегопады затрудняют движения как пешеходов, так и автомобилей, а аэропорты закрываются или отменяют рейсы. Это происходит из-за того, что самолеты в такую непогоду надо тщательнее подготавливать. Со стороны кажется, что самолеты моют.

На самом деле их никто не моет. Зимой проводится обработка специальными противообледенительными жидкостями. Об этом пишет «Российская газета».

Все дело в том, что крыло и хвост самолета имеют определенную форму, благодаря которой создается подъемная сила и изменять которую нельзя даже в мелочах. Снег и лед изменяют форму поверхности, из-за чего теряется подъемная сила. Также из-за этого увеличивается вес самолета, что влияет на безопасность полета в целом.

Облив – дорогая процедура. В этот момент на воздушное судно выливается порядка десяти тысяч евро. Обработка небольшого самолета дешевле – около тысячи евро.

Обычно сотрудники обливают крылья, хвост, фюзеляж, гондолы и воздухозаборники двигателей. Решение об обработке самолета принимает командир вместе с техническим персоналом. Обработка проводится даже в том случае, если у кого-то возникают сомнения. Процедура проводится в один или два этапа в зависимости от состояния самолета и погоды.

Благодаря обливу вокруг самолета создается невидимый кокон, который препятствует замерзанию жидкости на поверхностях. Тогда можно идти смело на взлет.

Как ранее писал 5-tv.ru, из-за снегопада в Москве российские туристы не смогли вернуться на родину из Турции из-за снегопада в Москве.