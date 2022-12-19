«Будь самой счастливой»: Бузова поддержала Славу после расставания с бизнесменом

Ольга Бузова поддержала Славу после расставания с Анатолием Данилицким

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

В знак женской солидарности она написала теплый комментарий на странице певицы в соцсетях.

Ольга Бузова поддержала певицу Славу (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. ред.) после расставания с Анатолием Данилицким. Она прокомментировала публикацию певицы, в которой певица рассказала о расставании с мужем.

«Когда что-то заканчивается, обязательно начинается новое… Будь самой счастливой. Ты роскошная девушка», — написала Ольга Бузова.

Не осталась в стороне и балерина Анастасия Волочкова, которую очень удивила новость о расставании звездой пары.

«Настенька, да ты что?!» — удивилась Волочкова.

Бузова и Волочкова поддержали певицу Славу после развода. Фото: Instagram* / @nastya_slava

Примечательно, что и Бузова, и Волочкова неоднократно переживали расставания с любимыми мужчинами, поэтому не понаслышке знают, каково это.

Слава прожила с Данилицким почти 20 лет — замуж не вышла, но родила ему дочь. О причинах расставания певица не сообщила, но с улыбкой заявила, что уже ищет нового кавалера.

«Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым, симпатичным мужчиной, честным и порядочным», — подчеркнула Слава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя три недели после бракосочетания дочери певица Слава объявила себя бабушкой.

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