Врио главы ДНР Пушилин: центр Марьинки уже зачищен от украинских войск

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Также уничтожены части позиций ВСУ, с которых ранее наносились удары по Донецку.

Центр города Марьинка в Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью зачищен от украинских националистов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«В самой Марьинке центр города зачищен от противника», — сообщил он.

По словам Пушилина, высотные здания, в которых скрывались украинские националисты, почти полностью находятся под контролем российских бойцов. Помимо этого глава ДНР заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда накануне боевики обстреливали Донецк.

«Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под нашим контролем», — отметил Пушилин.

К слову, 14 декабря Донецк пережил самый массированный обстрел за все время конфликта с 2014 года. Тогда в столице ДНР и окрестностях было зафиксировано 225 попаданий, а на следующий день — 222. ВСУ не щадили никого –целились прямо в мирных жителей. Так повредились десятки зданий, в том числе главный храм Донецка, театр оперы и балета. В результате двухдневного кошмара пострадали 23 человека, а семеро и вовсе погибли.

Ранее 5-tv.ru опубликовал хронику одного из самых мощных обстрелов Донецка с 2014 года.