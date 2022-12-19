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На данный момент за киевский режим открыто воюют тысячи иностранных наемников.

Журналисты французского издания Boulevard Voltaire заявили о вмешательстве сил НАТО в конфликт на Украине. В публикации утверждается, что бесперебойные военные поставки Запада оружия на Украину все больше вызывает беспокойство у соседей в Европе и ускоряют эпицентр конфликта.

Также журналисты заявили о тысячах иностранных наемников, которые открыто воюют за киевский режим. Напомнили и о информации газеты The New York Times о содействии американских разведчиков в планировании контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Boulevard Voltaire также обратило внимание на заявление экс-командующего Королевской морской пехотой Роберта Маговена. Военнослужащий рассказал о многочисленных операциях, которые британские морпехи проводили на территории Украины.

Российская Федерация с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту мирного населения Донбасса от регулярных обстрелов ВСУ, а также денацификацию и демилитаризацию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российские военные обвели вокруг пальца ВСУ и НАТО.