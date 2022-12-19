NASA опубликовало спутниковый снимок Украины после ударов РФ

Анна Гончаренко 180

NASA опубликовало спутниковый снимок Украины, оставшейся без света после российских ударов

NASA опубликовало спутниковый снимок Украины после ударов РФ

Фото: www.globallookpress.com / NASA

В соседних странах повсюду есть очаги света, на Украине — ничего.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) опубликовало спутниковый снимок «потемневшей» территории Украины.

Фотография была сделана 17 декабря. На снимке отчетливо видно, что вся страна погрузилась во тьму. В соседних странах повсюду есть очаги света, на Украине — ничего, лишь несколько еле заметных «вспышек».

Спутниковый снимок Украины от 17 декабря 2022 годаСпутниковый снимок Украины от 17 декабря 2022 года. Фото: Reuters / Thomson Reuters

За день до снимка Министерство обороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по системам военного управления и энергетической инфраструктуре Украины. Российские войска начали наносить удары 10 октября. Как подчеркнул президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что оставшаяся без света Украина продолжает продавать электричество Западу.

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