В России могут изменить систему оплаты за ЖКУ для контроля над коммунальщиками

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Сейчас деньги сразу поступают на счета управляющих компаний, что мешает проследить за их дальнейшей судьбой. Ситуацию может исправить специальный счет.

В России предложили изменить порядок оплаты коммунальных услуг, чтобы контролировать работу управляющих компаний.

Как выяснили «Известия», идея состоит в следующем — жильцы открывают специальный счет и переводят на него деньги, а потом с него оплачивают работу коммунальщиков, например, за вывоз мусора или косметический ремонт в подъезде. Но только когда все будет сделано в полном объеме и качество устроит жильцов.

Сейчас система работает по-другому — деньги сразу поступают на счета управляющих компаний, а куда они потом тратятся, проследить практически невозможно. Могут пойти на благоустройство других домов, на оплату подрядчикам.

Это и хотят искоренить авторы инициативы, которая уже в следующем году будет рассмотрена в Государственной думе.