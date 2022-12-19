Европа потеряла уже триллион долларов из-за отказа от российского газа

Bloomberg: Европа потеряла около триллиона долларов после отказа от российского газа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Возросшие цены на электроэнергию грозят привести к одному из самых масштабных кризисов за последние десятилетия, считают аналитики.

Европа несет колоссальные потери из-за отказа от российского газа. По данным издания Bloomberg, сумма ущерба уже превысила отметку в один триллион долларов.

Такая сумма получилась из-за возросших цен на электроэнергию для европейских компаний и потребителей. Агенство также отметило, что это лишь начало одного из самых масштабных энергетических кризисов за последние десятилетия.

Ближе к весне газовые хранилища, скорее всего, опустеют. Заполнить их — в условиях минимальных поставок из России — будет непросто.