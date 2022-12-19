Ресторан загорелся на 22-м этаже элитного жилого комплекса в Батуми

Фото, видео: 5-tv.ru

По одной из версий, причиной возгорания стали строительные работы. Справиться с огнем не удается.

В грузинском городе Батуми горит элитный жилой комплекс. Пожар возник в ресторане на 22-м этаже. В нем не было посетителей, проводились строительные работы. Не исключено, что именно они и стали причиной возгорания.

Огонь полностью уничтожил ресторан, а после стал распространяться и на нижние этажи, где расположены квартиры. Спасатели эвакуировали жильцов и этого дома, и соседних, так как есть высокая вероятность, что из-за сильного ветра пламя перекинется на них.

Также в зданиях отключили газ и электричество, но потушить пожар не удается, он слишком высоко.