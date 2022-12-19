У берегов Камчатки ожидается шторм с десятиметровыми волнами

Фото, видео: Salvador Sas / ТАСС; 5-tv.ru

По данным местного управления МЧС, к берегам полуострова приближается тихоокеанский циклон.

У берегов Камчатки в ближайшие часы ожидается шторм с десятиметровыми волнами.

По данным местного управления МЧС, к берегам полуострова приближается тихоокеанский циклон, который несет сильный ветер и снегопады.

Спасатели советуют местным жителям соблюдать осторожность и отмечают, что опасные погодные явления продлятся несколько дней.